Noworoczne życzenia Donalda Tuska. Zapowiedział "toast za zdrowie Jarosława". Ma też radę dla Dudy

Noworoczne życzenia to doskonała okazja do politycznych aluzji. Nic dziwnego, że skorzystał z niej Donald Tusk, który znany jest z twitterowych prowokacji.

Tusk krytykuję reakcję Dudy na wypowiedź Putina

Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste? Życzę tego wszystkim bez wyjątku. Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie

- napisał Tusk na Twitterze. Dodał również postscriptum: "Po raporcie Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty" - napisał.

W ten sposób były premier odniósł się do raportu przedstawiającego rosyjską wersję przebiegu i przyczyn katastrofy smoleńskiej. To aluzja do Andrzeja Dudy, który zwlekał z reakcją na słowa Putina przypisujące Polsce odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Oświadczenie wypowiedzi Putina, prezydent złożył za pośrednictwem szefa swojego gabinetu Krzysztofa Szczerskiego.

