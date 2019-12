RMF: Polska chce zaprosić Donalda Trumpa na rocznicę wyzwolenia Auschwitz. "Nerwowa atmosfera"

Polskie władze chciałyby, żeby na uroczystości związane z 70. rocznicą wyzwolenia Auschwitz przyjechał Donald Trump - ustalił reporter RMF FM. Prezydent USA ma jednak nie być chętny na przylot do Polski 27 stycznia. Toczą się rozmowy, czy w jego zastępstwie na obchodach mógłby się zjawić wiceprezydent USA Mike Pence albo sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

Polska chciałaby zaprosić Trumpa na obchody wyzwolenia Auschwitz? "Nerwowa atmosfera"

Nie wiadomo na razie, jak zakończą się rozmowy dotyczące zaproszenia z przedstawicielami amerykańskiej dyplomacji. Z informacji RMF FM wynika, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych panuje "nerwowa atmosfera", bo wszystko wskazuje na to, że uroczystości organizowane przez instytut Yad Vashem w Izraelu będą miały większą rangę. Tam również jest spodziewana delegacja USA na wysokim szczeblu.

Na 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz nie został zaproszony Władimir Putin. Były ambasador Rosji w Polsce Stanisław Ciosek wskazywał, że właśnie to może być jedną z przyczyn, dla których prezydent Rosji zaostrzył narrację wobec Polski. - Trafiliśmy na bardzo czuły punkt Rosji. Brak wyobraźni naszych polityków doprowadził do tego, że mamy odwet. Czekałem na to kiedy Rosja się odgryzie - mówił w rozmowie z TOK FM. - Rosjanie widzą, że deprecjonujemy ich wkład w zwycięstwo w II wojnie światowej. Oczywiście przerysowują swoją interpretację przyczyn wybuchu II wojny światowej i jej przebiegu, narzucają swoją narrację - dodał.

Wśród przyczyn agresji rosyjskich władz, które zarzuciły Polsce kolaborowanie z faszystowskimi Niemcami, wymienia się też m.in. strategiczną chęć umocnienia wewnętrznej polityki Putina i potrzebę poprawienia notowań wyników jego partii, której poparcie spada. Mówi się także o zemście Rosji za nałożenie na nią przez USA sankcji za budowę gazociągu Nord Stream 2 za czym lobbowała także Polska.

