Senator PiS Włodzimierz Bernacki rezygnuje z funkcji w strukturach partii

siwywaldi 14 minut temu Oceniono 1 raz 1

A nie mo積a BARDZIEJ precyzyjnie?

Bo widz, 瞠 np. ~fakiba ju uto窺amia to z wypisaniem si Bernackiego z PiS. A tymczasem mo瞠 tu tylko chodzi o to, by skupi si na pracy w senacie, a nie zawraca sobie dupy je盥瞠niem do jakiej tam Bochni