Riad Haidar o odwołaniu ze stanowiska ordynatora: "To zemsta polityczna za przegrane wybory"

Riad Haidar, który z pochodzenia jest Syryjczykiem, od ponad 40 lat mieszka i pracuje w Polsce. W październikowych wyborach uzyskał mandat do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Decyzję o pozbawieniu go stanowiska ordynatora oddziału Haidar określił jako "zaskakującą" i "niezrozumiałą". "Prawie 30 lat kierowałem tym oddziałem i nigdy nie było żadnych zarzutów do mojej pracy, wręcz przeciwnie. Oddział uznawany jest za jeden z najlepszych w Polsce i zapewnia leczenie na najwyższym światowym poziomie" - pisze lekarz. Dodaje, że jest to decyzja "wyłącznie polityczna i nie ma na uwadze dobra moich małych podopiecznych i ich rodziców".

W rozmowie z RMF FM Riad Haidar zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu ze szpitalem w Białej Podlaskiej bez stanowiska ordynatora. - To sprawa honorowa. Niczym nie zasłużyłem sobie na degradację, z bycia ordynatorem na asystenta, bo takie stanowisko jest mi proponowane - powiedział Haidar.

W tle jednak jest wyraźny kontekst polityczny. To jest rewanż, zemsta polityczna za przegrane wybory

- ocenił lekarz.

Oddział Haidara wsławił się także tym, że aż 90 procent sprzętu było zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z tego powodu parę lat temu oddział oficjalnie ochrzczono imieniem WOŚP. Sprzęt fundacji używany na oddziale ma łączną wartość 2,9 miliona złotych.

Na stronie szpitala zamieszczono w poniedziałek oświadczenie rzecznika placówki Magdaleny Us. Umowa Haidara wygasła z końcem roku. "Podczas spotkania 18 grudnia br. dyrektor placówki zaproponował panu doktorowi dalszą współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej na udzielanie świadczeń w ww. oddziale. Została mu przedstawiona jednostronnie podpisana umowa dalszej współpracy na dogodnych warunkach. Umowa nie przewidywała kierowania i zarządzania oddziałem. Pan doktor - nad czym ubolewamy - nie przyjął powyższej propozycji" - napisała.

"Lekarz i poseł KO Riad Haidar od stycznia nie będzie kierował oddziałem neonatologicznym szpitala w Białej Podlaskiej. Zadecydował o tym dyrektor szpitala, radny Zjednoczonej Prawicy" - napisał w poniedziałek na Twitterze szef PO Grzegorz Schetyna.