Mateusz Morawiecki Człowiekiem Wolności tygodnika "Sieci". "Kładzie na stole dowody spraw załatwionych"

ml2403 2 godziny temu

A to nie przypadkiem konkurs na największego łgarza RP. No koń by się uśmiał. Ten, który ten, który nie uznaje konkretnych zadań za niemożliwe i szybko kładzie na stole dowody spraw załatwionych. No np. wyprodukowanych milion samochodów elektrycznych lub 100 tys mieszkań, a dowody na stole zero samochodów i 900 mieszkań. Bardzo proszę mi też przyznać taka nagrodę, bo takie obietnice i numery tez potrafię robić, a jakaś kasa się przyda. Nawet jednak zakładając, że wygrać musi jakiś pisuar znamienne jest, że za 2013 nagrodę dostał badacz grobów na łączce, za 2014 poeta ale jak już PiS dorwał się do władzy to tylko lizanie d...y i ktoś z pisowskiej wierchuszki by nie zapomniał wspierać gazeciny.