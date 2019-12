Ambasador USA Georgette Mosbacher reaguje na słowa Putina ws. Polski. "To Hitler i Stalin się zmówili"

maciejwscieklica 13 minut temu Oceniono 6 razy 4

no prosze !

adrian na nartach

matouszek plecie trzy po trzy

Jarek cierpi w milczeniu

płaszczak przypłaszczony całkiem

i Ambasadorka dzielna

rekawy zakasała /bo u niej świeto było 25 i sie skończyło/

i głos zabrała



czyli co ! juz na poziomie Portorico jestesmy najwyraźniej

no chyba, ze "przerwa swiateczno noworoczna" przedłuzy sie

i z Putinowska fetą prawosławna sie zejdzie

to juz nawet i Kuba byc dla Amerykanów nie bedziemy

tylko prowincją na kresach Europy niewarta uwagi