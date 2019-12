Sondaż. Kto powinien zostać szefem Platformy Obywatelskiej? Słaby wynik Grzegorza Schetyny

Wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej odbędą się 25 stycznia 2020 roku. Wiadomo, że o to stanowisko będą ubiegać się szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, posłanka Joanna Mucha, senator Bogdan Zdrojewski oraz były minister zdrowia, a obecnie europoseł Bartosz Arłukowicz. Wciąż nie wiadomo, czy na start w wyborach na szefa PO zdecyduje się aktualny przewodniczący - Grzegorz Schetyna.

Kto powinien być szefem PO? Borys Budka i Joanna Mucha idą łeb w łeb

Nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej zostanie wybrany w drodze wyborów bezpośrednich. Prawo udziału w tych wyborach będą mieli wszyscy członkowie partii. Zwykli obywatele nie będą mieli prawa głosu, ale mają w tej sprawie swoje zdanie. Sondaż zrealizowany przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" pokazuje, kogo Polacy widzieliby najchętniej na stanowisku szefa PO.

Największym poparciem cieszy się Borys Budka - o tym, że to on powinien pełnić funkcję przewodniczącego PO przekonanych jest 26 proc. respondentów. Po piętach depcze mu Joanna Mucha, ciesząca się poparciem 22 proc. badanych. Kolejne miejsca w sondażu należą do Bogdana Zdrojewskiego (15 proc.) oraz Bartosza Arłukowicza (13 proc.). Każdy z wymienionych powyżej polityków uzyskał lepszy wynik niż Grzegorz Schetyna, którego reelekcji chce 11 proc. badanych. 13 proc. ankietowanych odpowiedziało, że szefem PO powinien zostać inny polityk.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster zostało wykonane w dniach 20-22 grudnia 2019 roku na próbie 1060 dorosłych Polaków.