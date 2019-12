Sondaż. Polacy byli na "tak" dla ustawy dyscyplinującej sędziów. Przyznali, że ogranicza niezawisłość

marywil2012 pół godziny temu Oceniono 21 razy 15

Zmanipulowany przez PiS naród. Ale sam w sobie skłonny do wiary szarlatanom. Sukces Tymińskiego w wyborach 1990 to nie był przypadek. Samoobrona to nie był przypadek. PiS to nie jest przypadek. PiS udoskonalił jednak populistyczne metody. Można wmówić więc prostaczkom, że kilku przyłapanych sędziów świadczy o żeli pracy 10.000 i zdemolować ustrój na wzór radziecki. Chaosem i bezprawiem. A następnie grozić batem.