goldberg pół godziny temu Oceniono 13 razy 5

Dla przypomnienia podaję prawdziwe przyczyny zamachu smoleńskiego :

1. Sztuczna mgła

2. Dobijanie rannych

3. Magnes ściągający samolot lub elektromagnes (Samolot wykonany w 90% ze stopów aluminium, czyli paramagnetyku. Przyciągnięcie paramagnetyku przez magnes należy zgłosić do Watykanu jako cud.)

4. Rozpylony hel (Helu do stworzenia mieszanki z powietrzem 50%, potrzeba co najmniej 1 700 000 szt butli ( słownie:milion siedemset tysięcy sztuk) otworzonych jednocześnie. Przestrzeń do wypełnienia długość 700 m x szerokość 200 m x wysokość 100 m. Ta przestrzeń to 10 sekund lotu, szerokość 200 m i wysokość decyzyjna 100 m. Reszta pomysłów tak samo pachnie idiotą )

5. Bezszelestna bomba hiperbaryczna

6. Telefon "ocalałego" oficera BOR do żony

7. Odsłuchanie telefonu ś.p Prezydenta 4 minuty po katastrofie. .

8. Odejście pilota na wysokości decyzji 100 metrów nad pasem

9. Istnienie systemu ILS w czasie wizyty Tuska

10. Fałszowanie zapisu czarnych skrzynek

11. Zapis 38 minut na 30 minutowej taśmie z rejestratora

12. Cud z przybywającym paliwem

13. Rozdzielenie wizyt

14. Sprowadzanie na śmierć

15. Jednoczesny wybuch w skrzydle i w kadłubie

16. Jednoczesne złamanie brzozy i urwanie skrzydła

17. Lądowanie z zachodu na wschód

18. Przesunięcie godziny katastrofy z 8.56 na 8.41

19. Tajemniczy samolot który "przycinał" drzewa przed katastrofą

20. Rosyjski zakaz otwierania trumien

21. Trotyl zmieszany z nitrogliceryną we wraku

22. Wada fabryczna

23. Zamienione czarne skrzynki

24. fałszywe radiolatarnie,

25. fałszywe APM-y,

26. meaconing,

27. bomba paliwowa,

28. zestrzelenie rakietą,

29. lądowanie na ziemi, a następnie wybuch,

30. dobijanie rannych,

31. strącenie bronią EMP,

33. "dwa wstrząsy",

32. pancerna brzoza, nie mogła zniszczyć samolotu – no jasne że nie mogła , samolot przywalił 280 km/h o ziemię, to że przy okazji ściął drzewo - w tym momencie było to już bez większego znaczenia.. Tym bardziej że wczesniej sciął kilkanaście innych drzew i linię energetyczną. O tym zdaje się celowo zapominać. Nie zdziwię się jednak jeśli zamacholicy. uznają, że wierzchołki drzew zostały uszkodzone przez ruskie bobry. Specjalnie wytrasowane, by geniuszom z zespołem M. utrudnić śledztwo.

33. maskirowka,

34. wybuchowa farba,

35. nie było półbeczki,

36. była półbeczka po odłączeniu tyłu kadłuba,

37. zdalna blokada lotek,

38. Macierewicz: "samolot został obezwładniony na 15 metrach",

39. Nowaczyk: "samolot rozpadł się na 36 metrach",

40. Obrębski: "w momencie, gdy samolot uciekał z pułapki, nastąpiły wybuchy"

41. Rońda : samolot nie zszedł poniżej 100m,

42. trotyl,

43. nitrogliceryna,

44. wybuchy wielopunktowe,

45. wybuch 50 m przed brzozą a brzoza ścięta przez kawałek blachy,

46. nie było katastrofy, były dwa wybuchy,

47. była katastrofa a winni są ruskie którzy przy pomocy sprzętu z

czasów II wojny światowej niedokładnie naprowadzili na ścieżkę,

48. winni katastrofy są ruskie podwójnie ponieważ ostrzegali że nie

ma warunków do lądowania ale nie zestrzelili samolotu który mimo

wszystko pchał sie na lotnisko,

49. Macierewicz: "ekspertyza czarnych skrzynek potwierdza, że uderzenia

w brzozę nie było",

50. Kaczyński: samolot uderzył w brzozę ale powinien ją ściąć jak kosiarka i odlecieć,

51. Prokuratorzy NPW są winni bo ujawnili raport,

52. Tusk jest winny bo nie ujawnił raportu

53 . nie te czarne skrzynki badano

54. Akt terrorystyczny

55. Samolot rozpadł się w powietrzu

56. Wybuch w drzwiach aby odciąć ostatnią drogę ucieczki ponieważ polski pilot poleci nawet na drzwiach - ruskie wysadzili właśnie drzwi.

56. Wkrótce nowe „sensacje”…….