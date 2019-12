Ambasador Rosji wezwany pilnie do polskiego MSZ. Chodzi o słowa Putina z ostatnich dni

priekrasna.brunhilda godzinę temu Oceniono 11 razy 1

Pan Putin i jego administracja oraz rząd to mają - proszę wybaczyć - w żopie to, co jakieś tam kundelki szczekają. Moskale się z nas śmieją, i nie chodzi tylko o jakiś idiotyczny wrak smoleński, ale ogólnie. Dopóki od nich jadą niekończące się pociągi z węglem z rosyjskiego Donbasu i płynie gaz, to jesteśmy od nich zależni i zostaniemy zależni nawet gdyby cały gaz przypływał do nas od Jankesów lub Niemców (którzy kupują go w Rosji i sprzedają nam 3 razy drożej), a węgiel z Mozambiku czy też innej Murzynii. Cała Unia Europejska (jewrokałchoz, jak kto woli) kręci takie geszefty z putinowską Rosją, że nie mamy nawet pojęcia o tym jaka to jest skala biznesu, i z nas się też śmieją, bo Polska ma funkcję lokajczyka i pajaca. Musimy sobie wreszcie zdać z tego sprawę i przestać się ośmieszać wylizując dupsko Wujowi Samowi, który nas dyma a my klaszczemy z radości, bo nam pajac Trump coś tam obiecał, zresztą za nasze własne pieniądze. Za tę judeojankesofilię jeszcze przyjdzie nam zapłacić słony rachunek.