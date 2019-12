Po 1,5 roku wyszedł z aresztu i złożył ślubowanie. Zbigniew Wojtera ponownie wójtem gminy Daszyna

nietyp pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

W normalnym kraju, to śledztwo i proces nie trwa 1,5 roku..., a on jedynie w areszcie "tymczasowym" tyle przesiedział!!! Jeb..any kraj, zawłaszczony przez sędziów i prokuratorów!!! I bez znaczenia, czy to koorwy pisowskie, czy koorwy peowskie… Ten system jest chory niezależnie, kto sprawuje władza.