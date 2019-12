Bartosz Arłukowicz ogłosił swoją kandydaturę w wyborach szefa PO. "Szkoda czasu! Startuję!"

hatteras 6 minut temu Oceniono 2 razy 2

Czy polityka dla tego pana to hobby?,czy to jest profesjonalista znajacy obce jezyki,respektowany jest w innych krajach?Czy jest czlowiekiem biznesu i wie jak rozporzadzac pieniedzmi?Czy moze jest to kolejny bosy antek -fircyk w zalotach ,nastepny pajac na estradzie polskiej polityki????