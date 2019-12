Sejm uchwalił zmiany w świadczeniach dla sędziów. Pełna emerytura dopiero po 20 latach pracy

dudzij 2 godziny temu Oceniono 12 razy 4

To jest bardzo słuszna zmiana. Co więcej ta zmiana powinna mieć moc wsteczną i obejmować wszystkie zawody z prawem do stanu spoczynku. Prawem nabytym jest prawo do stanu spoczynku (emerytury) a nie jego wysokość. To jest bardzo ciężki zawód, a prawo do stanu spoczynku powinno pozostać, ale dotychczasowa wieloletnia wysokość niepowiązana ze stażem, była po prostu niesprawiedliwa i polem do nadużyć (znam sam co najmniej 2 takie przypadki "emerytek" poniżej 40-tki=, jeden w sądownictwie, drugi w prokuraturze. Pani sędzia z tego co wiem dorabia w stanie spoczynku na uczelni, a pani prokurator bawi się w dobrej kondycji na balach, bez śladu dolegliwości.