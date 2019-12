Jarosław Kaczyński poparł korzystne dla myśliwych przepisy. Mimo że kiedyś sam z nimi walczył

angus1000 godzinę temu Oceniono 16 razy 12

Ludzie, ktoś mu wierzy? Gdyby tylko od tego zależało utrzymanie władzy to pierwszy założyłby kufajkę, kalosze i nawalałby do bezpańskich kotów z dubeltówki. Taki z niego obrońca zwierząt. Tak jak i katolik którego podobno w latach 80-tych nigdy nie widziano w kościele. Teraz zaczęło mu się to politycznie opłacać to został pierwszym obrońcą kościoła.