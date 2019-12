"Wprost": Tusk czeka aż PiS "wyłoży się" na 500 plus. Potem powalczy o prezydenturę

tojamyszka pół godziny temu Oceniono 8 razy 2

Pani Minister Emilewicz już zapowiedziała że w 2020 roku / pewnie po wyborach prezydenckich/ zmieni zasady " wypłaty" 500+ z kwotowej na rzeczową . Bogatych stać by dziecko posyłać na liczne korepetycje , kupować drogie ubrania , programy komputerowe, gadżety , a biedni ? Oni remontowali mieszkania , dokładali do żywności, czasem było coś bezpośrednio dzieciom jak bilety do kina , czy wyjazd na kolonie . Teraz jak nastąpi uzależnienie wypłat, bogaci przedstawią rachunki , a biedni ? Najwyżej nie dostaną . Tak jak pełnoletni niepełnosprawni . Oni , jak się okazuje walczyli o tzw dodatkowe emerytury i renty , a nie o poprawę własnego losu . To już jest wstrętne . podłe i obrzydliwe . Zastanawiam się ile PiS płaci swoim hejterom , że są tak aktywni . Ja za żadne pieniądze nie napisałabym tego co piszą hejterzy . Moja godność , duma , honor na to by nie pozwoliły . Ale ja to jeszcze mam , A Wy ?