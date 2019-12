"Idź do diabła, tam twoje miejsce". Paweł Rabiej reaguje na słowa abp. Marka Jędraszewskiego

11krzych godzinę temu Oceniono 64 razy 56

Zapewniam, że diabeł wbrew powszechnej opinii nie jest istotą tak odrażającą jak poniektórzy hierarchowie KK. Diabeł tylko zabiera złych ludzi do piekła a dobrym ludziom nic nie zrobi. O co więc wy Polacy się tego diabła czepiacie? To nie diabeł podpisał targowicę, przez co mieliście rozbiory i to nie diabeł jebie wasze dzieci po zakrystiach.