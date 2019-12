Małgorzata Kidawa-Błońska, podobnie jak i inni politycy, nagrała film z życzeniami. Polityczka zdecydowała się na nagranie w kuchni, gdzie krząta się razem ze swoim mężem. W takim otoczeniu wylicza, czego życzy Polakom w święta Bożego Narodzenia. Nie dzieje się nic nadzwyczajnego, ale prawicowi komentatorzy są pewni, że Kidawa swoje słowa czyta z promptera. Dlaczego? Bo w jej okularach odbijają się światła.

Prawica atakuje Kidawę-Błońską za nieistniejący prompter

Przy filmie z życzeniami, umieszczonym m.in. na profilu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Twitterze, widnieją takie życzenia:

Życzymy Wam, nam, wszystkim, abyśmy na nowo odkryli znaczenie Świąt. Żebyśmy uwierzyli, ze światło zwycięża ciemność, miłość jest lepsza niż nienawiść, a człowiek jest stworzony, by być dobrym i żyć w kochającej się wspólnocie.

Wesołych Świąt!

Znaleźli się jednak ludzie, którzy zamiast skupić się na rodzinnym spędzaniu świąt, wypatrzyli w szkłach okularów prompter z tekstem życzeń wygłoszonych w czasie nagrania. W komentarzach pod tweetem czytamy -"Mam pytanie... Co się Pani odbija w okularach?", na co pada odpowiedź - "Prompter", "Prompter się pani odbija w okularach", "Życzenia też z promptera", "Miłego prompterowania", "Pierwszy raz tak ładnie przeczytała", "nie zabrakło promptera" etc.

Niektórzy poszli w analizie dalej - "Mówią, że reżyser wybitny, a jednak ekran blikuje w soczewkach okularów. Słabiutko, Bardzo. Wszystko na wdechu", "Żywię nadzieję, ze większość Polaków zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przeżywa zawsze tak samo głęboko i szczerze bez promptera".

Nie da się ukryć, że w okularach polityczki odbijają się światła. W to, że jest to prompter, uwierzył nawet Paweł Rybicki - socjolog, historyk nauki i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Myślałem, że ludzie żartują z tym prompterem w oczach Kidawy, ale nie.

Jednak jego przypuszczenia zostały rozwiane przez Konrada Piaseckiego - dziennikarza radiowego i telewizyjnego związanego m.in. z TVN24. W odpowiedzi na tweeta Rybickiego napisał:

A ja myślałem, że ktoś, kto się kręci przy mediach i polityce, widział kiedyś prompter. I wie, że ma białe litery na czarnym tle. Również po to żeby nie odbijał się w okularach.

Światła w okularach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to najprawdopodobniej reflektory użyte do oświetlenia pomieszczenia na potrzeby nagrania.