Sondaż. PiS i KO zyskują na sporze o "ustawę kagańcową". Traci Lewica. "Miejsce tylko dla dwóch stron"

ml2403 2 godziny temu Oceniono 16 razy 10

Tak myślę, że ludzie w sumie myślą pragmatycznie, a przynajmniej tak im się zdaje. W skrócie można to powiedzieć tak. PiS musi przeminąć, bo tak się na dłuższą metę nie da ale co wydrę z tego państwa to moje. To jednak jest złudzenie, bo po pierwsze PiS rozdaje publiczne pieniądze więc przeciętny człowiek czegoś nie dostanie by mógł coś dostać, a po drugie na prawo i lewo widać jak wszędzie wchodzą pisowcy o mentalności BMW. Jeżeli szybko tego nie odwrócimy to ci ludzie będą blokować wszelkie inicjatywy i Polska będzie się cofać zamiast rozwijać. Ci, którzy mówią, że największym grzechem socjalizmu było ograniczenie wolności człowieka głęboko się mylą. Najgorsze za PRL było całkowite zmienienie hierarchii społecznej, gdzie ludzie wykonujący proste prace byli bardziej poważani i wynagradzani niż inteligencja czy wykwalifikowana kadra przemysłowa. Wtedy ci drudzy zamiast coś wymyślać, opracowywać nowe projekty czy tworzyć coś rozwijające Polskę głównie główkowali jak tu odwrócić ten chory mechanizm, stąd łapówki w urzędach szpitalach czy przy naborze na studia. Tak samo będzie teraz jak pisuary utrzymają się jeszcze dłuższy czas przy władzy. Ludzie wrzuceni na stanowiska na zasadzie kolesiostwa będą się bronić rękami i nogami, a pojazd z napisem Polska zamiast przeć do przodu będzie buksował w miejscu. Jeżeli ludzie nie zrozumieją, że dane dzisiaj przez PiS pieniądze trzeba będzie w różnej formie oddać w dwójnasób później to niestety tak będzie.