"Niech nikt nie będzie samotny i smutny". Para prezydencka i premier złożyli Polakom świąteczne życzenia

Sąd Najwyższy. 30 maja 2017 r. orzekł że prezydent Duda przekroczył swoje uprawnienia, bo ułaskawienie swoich kolesi ogłosił przed wydaniem prawomocnego wyroku.



Prezydent nie uznał orzeczenia SN !! [ przyczynek do anarchii]



Akta ułaskawień dokonywanych przez poprzednich prezydentów liczą po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset stron. To wnioski skazanych, opinie sądów, odpowiedzi prokuratury... Procedury trwają zwykle kilka miesięcy. W przypadku Kamińskiego i jego kolegów z CBA procedura trwała 1 dzień, a cała dostępna dokumentacja zamyka się w trzech kartkach.



2 pierwsze kartki to „Postanowienie Prezydenta RP z 16 listopada 2015 r. w sprawie stosowania prawa łaski". Kamiński, Wąsik, Brendel i Postek są ułaskawieni zbiorowo, na jednym kwicie. Pod każdym nazwiskiem jest formuła o „przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć oraz umorzeniu postępowania".



Trzecia kartka z akt to pismo z 17 listopada 2015 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie (miał rozpatrywać apelację od wyroku pierwszej instancji), by „zarządzić wykonanie” aktu łaski. W efekcie sąd okręgowy umorzył sprawę. Po złożonej przez pełnomocników pokrzywdzonych kasacji sprawą zajął się Sąd Najwyższy.



Razem z Kamińskim i Wąsikiem prezydent Duda ułaskawił skazanego wcześniej agenta