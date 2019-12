Pawłowicz zaatakowała Kidawę-Błońską. Rzecznik Porozumienia: Skandaliczne. Powinna sobie darować

Małgorzata Kidawa-Błońska krytykowała słowa Andrzeja Dudy, który określił wybór prof. Małgorzaty Gersdorf na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jako "wstyd". Po tym komentarzu Krystyna Pawłowicz nazwała posłankę KO "nieudanym socjologiem z infantylnymi pretensjami do bycia prezydentem".

Do takich komentarzy polityczki mogliśmy już przywyknąć, ale od niedawna Pawłowicz nie jest już posłanką, a sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Kodeks etyczny TK wskazuje natomiast, że sędzia "powstrzymuje się od wypowiedzi, które mogą podważyć status, autorytet i integralność Trybunału", oraz "nie powinien uczestniczyć w działaniach, które niekorzystnie wpływają na postrzeganie bezstronności sędziego".

Kamil Bortniczuk: Skandaliczne zachowanie

Wypowiedź Krystyny Pawłowicz skomentował Kamil Bortniczuk, rzecznik prasowy Porozumienia Jarosława Gowina oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Uważam to za skandaliczne zachowanie. Uważam, że pani profesor Krystyna Pawłowicz, obejmując tę ważną funkcję, na którą ją jako parlament powołaliśmy, powinna sobie darować tego typu aktywności. Mam absolutnie jednoznaczne stanowisko w tej sprawie

- powiedział Bortniczuk na antenie TVN24.

Koalicjanci PiS z Porozumienia nie byli zachwyceni kandydaturami Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza na sędziów TK. Do ich poparcia miała skłonić "gowinowców" oferta partii rządzącej, by wyznaczyli kolejnego kandydata do TK.

Co w zamian za głosowanie za Piotrowiczem? Bortniczuk odpowiada: