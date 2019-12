Duda mówił, że wstyd mu za prezeskę SN. Gersdorf odpowiada prezydentowi: Wyroki sądowe się wykonuje

lukasz_patrykus 18 minut temu Oceniono 7 razy 5

no przecież dopiero co Budyń podpisał nominacje do TK dla Piotrowicza i Pawłowicz... pomijając już cokolwiek zrobi po takim wyczynie to jest zwykły lokaj prezesa i urzędnik jedynie słusznej partii a nie żaden prezydent RP!

40% ludzi chcących oddać na niego głos w wyborach ma gó... zamiast mózgu