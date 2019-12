Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zawieszenie sędziego Juszczyszyna

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w poniedziałek ogłosiła decyzję w sprawie przyszłości sędziego Pawła Juszczyszyna. Sam sędzia nie zjawił się na posiedzeniu izby, tłumacząc, że "w rozumieniu konstytucji", wspomniane gremium nie jest wcale sądem.

Paweł Juszczyszyn został w listopadzie zawieszony przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Wszystko przez to, że Juszczyszyn domagał się ujawnienia list poparcia sędziów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wtedy odwołano go też z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie - tę decyzję podjął minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Paweł Juszczyszyn może orzekać. Izba Dyscyplinarna SN uchyla zawieszenie

23 grudnia Izba Dyscyplinarna oznajmiła, że uchyla zawieszenie Pawła Juszczyszyna, zarządzone przez prezesa Nawackiego. Tym samym Juszczyszyn może wrócić do orzekania (był zawieszony do 29 grudnia).

Sędziowie Izby SN przekazali, że rozstrzygano jedynie zasadność odsunięcia sędziego na podstawie sformułowanych wobec niego zastrzeżeń. Według Izby Dyscyplinarnej Juszczyszyn nie miał podstaw do tego, by domagać się list poparcia dla kandydatów do nowej KRS, natomiast decyzja prezesa Sądu Rejonowego wobec sędziego była "niezasadna i to w stopniu oczywistym".

- Nie sposób przesądzać, czy to był błąd sędziego (Juszczyszyna - red.), czy było to skutkiem intencjonalnych zamierzonych działań, dla których wyrok TSUE był jedynie pretekstem, a nie podstawą - padło na posiedzeniu.

Teraz o przyszłości Juszczyszyna będzie jeszcze wypowiadał się sąd dyscyplinarny, który rozpoznaje wniosek rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziego.

