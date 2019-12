Morawiecki broni "ustawy kagańcowej" cytując wycinek z francuskiego prawa. O "wstydzie" Andrzeja Dudy się nie zająknął

7ogamihcra godzinę temu Oceniono 15 razy 11

To we Francji nie mają trójpodziału władzy ? Czy przypadkiem Charles Louis de Secondat baron de Montesquieu nie był Francuzem ? Przypadkiem był i wymyślił tę zasadę prawną państwa demokratycznego i to dość dawno. Pinokio czyta oczywiście to co mu pasuje bo sędziowie we Francji nie mogą na sali sądowej demonstrować niechęci do państwa i prowadzić działań o charakterze politycznym...ALE JAK WYJDĄ Z SĄDU TO MOGĄ ROBIĆ CO IM SIĘ PODOBA I NALEŻEĆ DO PARTII POLITYCZNYCH.