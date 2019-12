Sondaż prezydencki. Andrzej Duda w drugiej turze tylko minimalnie lepszy niż Małgorzata Kidawa-Błońska

mer-llink godzinę temu Oceniono 11 razy 3

I dlatego taka panika w PiS-ie.

Zajrzało im w oczy widmo porażki. Przecież Kidawa nawet nie zaczęła kampanii. A pan Duda Andrzej od wielu tygodni ciska się po Polsce jak szalony, za nasze pieniądze, i kaptuje stronników. Jakie będą sondaże, jak ruszy w teren Kidawa-Błońska? I stąd blady strach...

Przykładają się do tego afery Banasia, Kuchcińskiego, Dwóch Wież , NBP-u, SKOKów, Komisji Kościelnej, Piotrowicza z Pawłowicz itd.... NIby ciemny lud już tak jakby zapomniał, ale powracająca fala może obudzić te drażniące sprawy.

A odpadanie tynku z fasady PiS-u zaczęło się od wyborów do Senatu.

Okazało się, że fastryga ideologiczna PiS-u pruje się w wielu miejscach. Tu i tam ktoś PiS-owi powiedział NIE... Ktoś się postawił.... Ktoś inny się nie przestraszył, choć normalnie powinien...

Proces dekonstrukcji PiS-owskiego mechanizmu się zaczął.

Ludzie, zwykli wyborcy, zobaczyli, że PiS to banda cwaniaków. Że co rusz, to kolejny Kryształowy okazuje się łasym na drobne hołyszem. Że odpada płatami makijaż z "ludzkich panów". I jak ten proces ruszył, to jest juz nie do zatrzymania.

Dlatego w panice PiS przepycha ustawy antysądowe. Dlatego straszy wyrzucaniem, dyscyplinarkami... Dlatego kupuje policji wozy do rozbijania demonstracji ulicznych... Przejawia wszystkie symptomy panicznego lęku. Na próżno. Kula śniegowa się już toczy - czego obrazem jest ten sondaż. Na razie to niewielka kulka, ale przyrasta.

Co zrobi PiS?

O 6 rano przyjdzie po Banasia.

O tej samej porze przyśle kilku sędziom fax, że już dziś nie muszą iść do pracy. A kilku innym (rekomendowanym przez p.p. Piotrowicza i Pawłowicz), że maja się stawić na posterunkach sądowych tu i tu - i podpisać gotowe już wyroki.

Pojawią się na ulicach "nieznani sprawcy". Spotkają być może przypadkiem p. Frasyniuka.

Tzw. aktyw robotniczy z "Solidarności" pana Dudy nawiedzi paru niepokornych...

PiS gwałtownie będzie przepychać ustawę o mediach, żeby zamknąć głos wolny, wolność ubezpieczający.

I w tych paroksyzmach PiS będzie popełniał błąd za błędem. Bo panika do błądzenia prowadzi.

I przede wszystkim będą prowadzić kampanię korupcyjną, aby kilku senatorów skaptować......



P.S> Cała nadzieja PiS-u w oddziałach WOT i w Żandarmerii Wojskowej. Po coś w końcu PiS te oddziały zupaków rozbudowywał, prawda? Bo na policję - mimo komicznych darów w postaci AŻ 2 śmigłowców i AŻ 5 specsamochodów - słabo liczy.