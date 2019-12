Grodzki w orędziu: Nad ustawami sądowymi Senat będzie pracować najstaranniej jak to możliwe

desperato pół godziny temu Oceniono 31 razy 17

Marszałek - NORMALNY gość, a te kreatury chcą go zgnoić poprzez NASZĄ - bo na nią jak idioci (abonament) bulimy - na tą TV reżimową! Ale nic dziwnego, skoro naczelnik kurdupel to kreatura mściwa, fałszywa, przebiegła, i podstępna.



Nawiasem, marszałek Senatu to "materiał" na Prawdziwego PREZYDENTA !!! Obserwując go (zachowanie), oceniając jego aparycję i asertywność = Tak właśnie uważam! Takich ludzi nam trzeba. Prawdziwych, a nie Maliniaków!