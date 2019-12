Ustawa "kagańcowa" nie szkodzi poparciu PiS. W nowym sondażu jest wyższe niż w wyborach

praskiso godzinę temu Oceniono 49 razy 37

Czy kogoś dziwi, że to Polsce zrobiono rozbiory ? A może kogoś jeszcze dziwi, że to my mieliśmy niewyobrażalną katastrofę z udziałem prezydenta w Smoleńsku ? Przestańcie się dziwić. jesteśmy narodem idiotów.