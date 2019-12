Marszałek Grodzki w niedzielę znowu wygłosi orędzie. Tematy? To na razie wielka niewiadoma

annmari62 17 minut temu Oceniono 6 razy 2

MY POLACY MAMY W NOSIE CO POWIE GRODZKI BĘDZIEMY APELOWAĆ DO PREZYDENTA O REFERENDUM O ODWOŁANIE GRODZKIEGO Z SENATU ON JEST HAŃBĄ DLA POLSKI NIECH ZNIKNIE SZYBKO NIE MA PRAWA PIASTOWAĆ TAK WAŻNEGO STANOWISKA CIEKAWE ILU LUDZI JESZCZE GO OSKARŻY