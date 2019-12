Sejmowa komisja zapoznała się z raportem CBA nt. Banasia. "Postacią kryształową dalece nie jest"

aflublin1 godzinę temu Oceniono 20 razy 18

"Służby, co warto podkreślić, działały na podstawie i w granicach prawa ." No to dopiero jest informacja! Przecież na ogół - jak by wynikało z tych słów - specsłużby omijają prawo szerokim łukiem. A tu, proszę, zadziałały w ramach prawa! Brawo, dobra zmiano!!!