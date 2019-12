Głosowania w Sejmie bywają trudne, więc kluby tworzą "ściągi" dla posłów. Podobny dokument trzymał premier

Dyscyplina partyjna - co zresztą pokazały ostatnie dni w Sejmie - to sprawa kluczowa, gdy trwa posiedzenie. Poza pilnowaniem, by posłowie w ogóle zjawili się w gmachu przy Wiejskiej, ważne jest też, by parlamentarzyści wiedzieli, jak głosować kolejne ustawy: za czy przeciw.

Biorąc pod uwagę, ile jest ustaw, a także poprawek do nich (głosowanych oddzielnie lub blokowo), można się w tym pogubić. Dlatego też kluby parlamentarne od dawna tworzą posłom "ściągawki" z listą, jak powinni oddawać głosy. Zwłaszcza jeśli chodzi o tak obszerne projekty jak głosowana w piątek nowelizacja kilku ustaw związanych z funkcjonowaniem sądów, nazywana "kagańcową" albo "represyjną".

Podczas piątkowego posiedzenia w tylnych ławach rządowych zasiadł prezes PiSJarosław Kaczyński, a obok niego premier Mateusz Morawiecki. Politycy zwrócili uwagę fotoreportera Agencji Gazeta, który wykonał im kilka zdjęć. Przy dobrym przyjrzeniu się, można zauważyć, że szef rządu trzyma w ręce kartkę z logiem PiS.

Wiele wskazuje na to, że jest to właśnie wspomniana wcześniej "ściąga" dla posłów na głosowania. Na kartce widoczny jest napis "Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość", data 20 grudnia, a także szereg tabel. Można też wyłuskać napisy "za". Tak więc można przyjąć, że nawet Mateusz Morawiecki, pełniąc obowiązki posła, posiłkuje się "pomocami" dla parlamentarzystów.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta