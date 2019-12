Sejm wybrał nowych członków PKW. Wśród nich radny PiS i ekspert od wypadków drogowych

mazzinl890 18 minut temu 0

O tempora! O mores!

"Wśród nich radny PiS i ekspert od wypadków drogowych" zamiast plenipotentów 130-latków widzianych ostatni raz na Umschlagplatzu, zamiast czyścicieli kamienic, zamiast pozbawionych emerytalnych dodatków eSBeków...

No zgroza, ludziska. ZGROZA... trza spi€rdalać!

Do Kima, do Wenezueli, do RPA... tam nas docenią!