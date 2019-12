"To już takie wiesz, KOD-ziarskie" i spięcie posłanek. Kamery zarejestrowały rozmowy na nocnej komisji

W czasie nocnych obrad komisji sprawiedliwości przyjęto 22 poprawki do ustawy o sądach, nazywanej przez krytyków "kagańcową". Odrzucono z kolei ponad 80 poprawek opozycji. Przyjęte zmiany m.in. wykreślają obowiązek ujawniania przez sędziów aktywności w internecie oraz potencjalny zakaz zadawania pytań prejudycjalnych.

Nocne prace komisji. "Demokracja a la PiS"

"Kolejna odsłona demokracji a la PiS" - napisała posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która zamieściła na Twitterze nagrane rozmowy. Na nagraniu słychać rozmowę przewodniczącego komisji Marka Asta z posłanką PiS Anną Milczanowską. - Nie dawaj tamtym posłom - mówi posłanka do przewodniczącego.

Ale to nie wszystkie rozmowy nagrane tej nocy. Kamery sejmowe zarejestrowały też słowa polityków opozycji.

Uwiecznione zostały rozmowy posłów Koalicji Obywatelskiej. - Robimy jaja czy nie? - mówi jeden z nich. - Skoro wszystko mamy uchylać i nie procedować nad tym, no to bądźmy konsekwentni - odpowiada posłanka. - To już takie wiesz, KOD-ziarskie - odpowiada poseł. - Dopóki nie mamy jakiejś innej strategii wspólnej, to trzymajmy się tej, którą mamy. Nie robimy jaj i nie pracujemy nad projektem, bo jesteśmy za odrzuceniem go w całości - mówi posłanka.

Nagrana zostało też wymiana zdań pomiędzy Kamilą Gasiuk-Pihowicz i byłą liderką KOD Magdaleną Filiks. - Ja zgłaszam wniosek formalny, który był ustalany między sobą, a ty mi piszesz SMS-a, że ja skończyłam dyskusję. Nie, Kamila, nie jesteś tu sama! Nie! - mówi Filiks. - No bo złożyłaś wniosek o odrzucenie - odpowiada Gasiuk-Pihowicz. - I bardzo dobrze! I go ustalaliśmy, bo jesteśmy tu zespołem. Prawie nam się udało - odpowiada Filiks.

Podczas obrad głos zabrał także Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który skrytykował projekt PiS.

"W takich warunkach nie powinno powstawać prawo"

Nocne obrady komisji sprawiedliwości wywołały krytyczne komentarze. "Posłowie ze zmęczenia przysypiali. W takich warunkach nie powinno powstawać prawo, tym bardziej tak ważne" - napisał Patryk Michalski z RMF FM.

"Jak dobre może być prawo stanowione po 15,5 godzinach ciągłej pracy? Jak złe musi być prawo, że prace odbywają się w środku nocy?" - pytał Robert Biedroń.

Z kolei publicysta Jakub Majmurek przekonuje, że "sejm naprawdę można sensownie poukładać i zorganizować". "Nie ma się co dziwić, że ktoś, kto nie umie rządzić Sejmem, tak źle rządzi państwem" - napisał na Facebooku.