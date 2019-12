Ustawa PiS dyscyplinująca sędziów przyjęta przez Sejm. 233 posłów "za"

wikal godzinę temu Oceniono 40 razy 30

Bandyci rządzą Polską. Nie lubię Biedronia, ale wypowiedział niedawno trafne zdanie. "Wiele krajów posiada mafię, ale tylko w Polsce mafia posiada kraj". Kaczyński osiągnął już prawie swój cel strategiczny, którym jest POLEXIT. Po co to temu wstrętnemu staremu dziadowi, nie wiem. Chyba z czystej nienawiści do Polski i Polaków. Smutne, że w tym kraju znalazło się tylu sprzedajnych łajdaków, którzy za przysłowiową miskę ryżu przehandlowali swój kraj, przyszłość swoich dzieci. I zapomnijcie o jakichkolwiek uczciwych wyborach. Duda nawet jak przegra, to i tak wygra. Po to PiSowi komusze sądy. Witaj PRL-BIS. Niech żyje KC PiS, witaj Rosjo putinowska. I tym razem nikt nas nie podbił, mamy to na własne życzenie.