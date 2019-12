Rzecznik rządu odpowiada na apel Komisji Europejskiej. "Nietrafiony. Poprawki przecinają wszelkie wątpliwości"

Rzecznik rządu odpowiada na list Komisji Europejskiej. "Nietrafiony. Poprawki przecinają wszelkie wątpliwości"

- Naszym zdaniem apel Komisji Europejskiej jest nietrafiony. Mam nadzieję, że Komisja przedstawiła go nie ze złej woli, ale z braku rzetelnych informacji - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w odniesieniu do listu który KE przesłała do polskich władz.

REKLAMA

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

REKLAMA