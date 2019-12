Sejm. Awantura podczas drugiego czytania ustawy represjonującej sędziów. "Hańba!", "Kablujecie do KE!"

W piątek w Sejmie odbyło się drugie czytaniu projektu ustawy PiS dyscyplinującej sędziów, która jest również nazywana ustawą kagańcową. W czasie wielogodzinnych, nocnych obrad komisji sprawiedliwości przyjęto 22 poprawki autorstwa PiS, odrzucono z kolei ponad 80 poprawek opozycji.

Na chwilę przed rozpoczęciem prac Sejmu do posłów dotarła informacja, że Komisja Europejska domaga się od Polski wstrzymania prac nad ustawą. Opozycja chciała wstrzymania obrad do czasu uzyskania stanowiska rządu w sprawie tego listu. Na to jednak nie zezwolił wicemarszałek Ryszard Terlecki, mówiąc, że "władze RP podejmują suwerenne decyzje".

Posłowie PiS zarzucali Komisji Europejskiej, że zapewne nie zdążyła zapoznać się z ich poprawkami. - Nagle słyszymy, że Komisja Europejska wystosowała pismo, w którym wyraża zaniepokojenie projektem. A skąd komisja miała okazję zapoznać się z poprawkami?! - grzmiał z mównicy Przemysław Czarnek z PiS. Do posłów opozycji mówił:

To wy chcecie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo to wy kablujecie do Komisji Europejskiej, a my wam na to nie pozwolimy! Dzisiaj ta ustawa będzie uchwalona

Podczas obrad wielokrotnie dochodziło do ostrej wymiany zdań, a z ław opozycji dobiegały okrzyki "Hańba, hańba". Krzysztof Śmiszek (Lewica) zwrócił się do posłów PiS ze słowami: - Szkoda, że przed wyborami nie mówiliście, że Piotrowicz i Pawłowicz pójdą do Trybunału Konstytucyjnego. Jesteście tchórzami, boicie się, że sądy mogą skazywać waszych kolesi!

Posłowie opozycji podkreślali, że nawet jeśli PiS przegłosuje ustawę "kagańcową", to zostanie ona zatrzymana w Senacie. - Niszcząc niezależność sądów, niszczycie miejsce i przyszłość Polski w Unii Europejskiej, niszczycie Polskę. I nie macie do tego żadnego prawa! Możemy stracić to wszystko, co ponad ćwierć wieku budowały kolejne - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Sebastian Kaleta z PiS mówił, że rząd wprowadzając ustawę o sądach "reaguje na anarchizujące zachowania niektórych sędziów".

Głosowanie w sprawie projektu PiS odbędzie się jeszcze dziś, w bloku głosowań ok. godz. 16-17.