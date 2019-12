Tomasz Grodzki ujawnia list od KE ws. ustawy o sądach. "Senat skorzysta z przewidzianych prawem możliwości"

oloros11 godzinę temu Oceniono 12 razy 8

tu gdzie jestem od dawna mówi się ze wysocy urzędnicy UE już dawno mogli sformułować ostre przepisy dotyczące np. zawieszenia Polski w prawach członka Unii ale obawiają się ze to jest woda na młyn pis - który suwerenowi powie - oto macie Unie - ona nas zniewala !!!

Unia potrzebowała jakiegoś poważnego argumentu chociażby aby do wyjaśnienia zawiesić pomoc ekonomiczna dla Polski a w dalszym etapie zawiesić ja w prawach członka Unii razem z Węgrami - no i teraz pis taki argument Unii podsunął

prywatnie niemal wszyscy mowa ze obecność Polski w Unii nie jest niezbędna

odwracają się przedsiębiorcy - klimat w 4 lata popsuto w rekordowym tempie i to jest chyba jeszcze gorsze - ostracyzm dotkną już prezydenta i premiera - praktycznie zamarły kontakty dyplomatyczne Polski - nikt nie przyjeżdża do Polski i nikt z Polski nie jest zapraszany - jakby wam to umknęło