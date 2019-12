vanad48 godzinę temu Oceniono 17 razy 13

Dla przypomnienia takim ćwokom jak kasiapanowie i wielu mu podobnym PiS-trollom;

post komuna to cała ta banda PiS-owskich politruków naszpikowana agentami SB i PZPRowcami.... poczytaj sobie...ćwoki, to tylko mały fragment listy brak miejsca;

1. Andrzej Kryże - Wiceminister Sprawiedliwości IV RP- członek PZPR do jej końca. Skazywał działaczy opozycji w stanie wojennym.

2. Jarosław Kaczyński - TW Balbina

3. Stanisław Piotrowicz - Komunistyczny prokurator na czele sejmowej komisji sprawiedliwości

4. Antoni Macierewicz- TW Tosiek vel Krokodyl vel Repin

5. Piotr Wroński – płk SB od 82’….bliski znajomy Macierewicza, doradca w PWPW

6. Andrzej Przyłębski - agent SB Wolfgang, obecnie ambasador w Berlinie

7. Wojciech Jasiński - Minister Skarbu IV RP, członek PZPR w latach 1976-1981,

szef Wydziału Spraw Wewnętrznych w Płockim Urzędzie Miasta, przybudówki SB.

Zasłynął umorzeniem milionowych długów PC, byłej partii Jarosława Kaczyńskiego.

8. Karol Karski (PiS) -Aparatczyk władz centralnych socjalistycznego ZSP na

Wydziale Prawa i Administracji UW. Pod koniec lat 80 startował z

poparcia PRON (organizacji utworzonej przez PZPR w stanie wojennym)

w wyreżyserowanych i sfałszowanych przez komunistów wyborach do rad

narodowych.

9. Andrzej Aumiller - Minister Budownictwa IV RP, zasłużony komunista,wieloletni członek PZPR.

10. Anna Kalata - Minister Pracy i Polityki Społecznej IV RP. Członek PZPR jak i SLD, a dalej w Samoobronie.

11. Bogusław Kowalski - TW "Mieczysław", "Przemek" - powołany na prezesa PKP

12. Zbigniew Graczyk - Wiceminister Gospodarki Morskiej IV RP - przez 20 lat należał

do PZPR będąc między innymi członkiem jej Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Był również w kierownictwie nomenklaturowej spółki Interster, która była folwarkiem

partyjnych dygnitarzy, m. in. Sekuły i Rakowskiego.

13. Marek Grabowski - Wiceminister Zdrowia IV RP (członek PZPR i SLD) dzięki

rekomendacji SLD był zastępcą głównego inspektora sanitarnego w rządach

Leszka Millera i Marka Belki.

14. Marek Król - sekretarz KC PZPR w latach 1989–1990, poseł na Sejm kontraktowy, członek Polskiej Unii Socjaldemokratycznej / córki PZPR w 1990 / - publicysta PiS

15. Ewa Sowińska - Rzecznik Praw Dziecka IV RP. W latach 1977-1980

należała do PZPR.

16. Krzysztof Zaręba - Wiceminister Środowiska IV RP, były członek PZPR, od 2005 roku w Samoobronie.

17. Bogdan Socha - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP - był do samego

końca członkiem PZPR.

18. Romuald Poliński - kolejny Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP.

Przez wiele lat członek PZPR, a w rządach SLD doradca ministra Kołodki

19. Maciej Łopiński - Rzecznik Prezydenta IV RP; w okresie 1975 - grudzień 1981

należał do PZPR

20. Ryszard Siewierski - Zastępca Komendanta Głównego Policji IV RP -

członek PZPR do końca (1990).

21. Stanisław Kostrzewski - od 25.02.2006 skarbnik i finansista PiS -

był aktywnym członkiem PZPR do końca jej działalności.

22. Henryk Biegalski - nominowany na szefa Centralnego Zarządu Służby

Więziennej IV RP, był członkiem PZPR od 1969 r. do końca lat 80.

23. Jerzy Bahr - 19.05.2006 mianowany ambasadorem RP w Moskwie.

W latach 1976 - 1980 w randze I sekretarza pracował w Ambasadzie PRL

w Bukareszcie. Do stanu wojennego był członkiem PZPR.

24. Krzysztof Czabański - mianowany 01.07.2006 na prezesa Polskiego Radia S.A. -

były dziennikarz m.in. 'Sztandaru Młodych' i 'Zarzewia'.

W latach 1967-1980 należał do PZPR.

25. Stanisław Podlewski - mianowany 17.07.2006 dyrektorem departamentu

rybołówstwa w ministerstwie rolnictwa - należał do PZPR do końca jej istnienia.

26. Marcin Wolski - 21.07.2006 mianowany został dyrektorem I programu PR -

od 1975 roku do końca był w PZPR, będąc m.in. sekretarzem POP w PR.

27. Jan Sulmicki - kandydat na prezesa Narodowego Banku Polskiego,

zgłoszony 11.12.2006przez Kaczyńskiego - były aktywista PZPR w SGPiS

(obecnie SGH), także w stanie wojennym.