Schetyna skrytykował szefów klubów parlamentarnych. Gawkowski: To jest i straszne i śmieszne

azalia02 godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Panie Gawkowski, tu nie ma co atakować Schetyny, tylko bić się we własne piersi. Nie o to zostaliście wybrani, żeby w czasie posiedzeń sejmu zajmować się własnymi dzieciakami, stać w korkach albo "wynagradzać nieobecność rodzinom". Nie za to wam płacą. A kary to śmieszna rzecz, wobec tego totalnego olewactwa wyborców, jakim się własnie popisaliście. Nieobecni powinni zrzec się mandatów, niech zastąpią ich ludzie, którym będzie się chciało robić to, do czego zostali wybrani i za co biorą pieniądze podatników. A ględzenie, że Schetyna to czy tamto, naprawdę nie przykryje waszej indolencji i faktu, że skompromitowaliście się totalnie, na samym początku kadencji.