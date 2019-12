Wiceprezes PiS przeszedł operację kręgosłupa. Polityk "nie mógł czekać ani chwili dłużej"

Adam Lipiński, wieloletni poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, w jednym z warszawskich szpitali przeszedł w czwartek operację kręgosłupa - informuje "Super Express".

REKLAMA

- W ciągu ostatnich tygodni ból nasilił się tak bardzo, że Adam musiał zrezygnować z wielu aktywności i bardzo się oszczędzać. Niestety ból był nie do zniesienia i zaczął jeździć na kontrole do lekarza. Okazało się, że sprawa jest tak poważna, że nie można czekać ani chwili dłużej i natychmiast trzeba go kłaść na stół – mówił w rozmowie z "Super Expressem" jeden z czołowych polityków PiS.

Zobacz także: Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka o przyszłości ustawy "kagańcowej"

Adam Lipiński w szpitalu

Adam Lipiński zasiada w Sejmie nieprzerwanie od 2001 r. Od początku istnienia Prawa i Sprawiedliwości pełni funkcję wiceprezesa tej partii. Wcześniej należał do Porozumienia Centrum, z ramienia tego ugrupowania był posłem I kadencji.

Lipiński jest sekretarzem stanu w KPRM, pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania.