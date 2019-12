W nowym rządzie zabraknie ministra ds. pomocy humanitarnej. Jego kompetencje wrócą do MSZ

jurek4491 2 godziny temu Oceniono 12 razy 10

Jejmość Klempowatość to najgorszy LEŃ jaki kiedykolwiek funkcjonował w polskim rządzie :

- w kraju nie ma ani jednego imigranta

- pieniądze na konto wpływały za nic nie robienie

- stanowisko było fikcyjne

- w poprzednim rządzie stanowisko istniało , teraz nie , co to oznacza - oznacza tyle że suwerena robiono w UJA , dwa uje albo nawet trzy