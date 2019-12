Jarosław Kaczyński pojawił się w Sejmie o kulach. Czekano z głosowaniem, była owacja na stojąco

lkolesio godzinę temu Oceniono 20 razy 12

Pisowcy to partia wandali, gęby mają wypchane kato-patriotycznymi frazesami, ale tak naprawdę,do czego się nie zabiorą , zmieniają to w ruinę, zgodnie z resztą z ich chorą bolszewicką ideologią. Nie potrafią budować zgody wśród P.T. Obywateli tego kraju, wszędzie widzą zło , a to oni sami są tym złem organizacyjnym .Niszczą " fundamenty" wielu tematów z różnych dziedzin, będące dorobkiem wielu pokoleń, nie potrafią współdziałać z innymi ludźmi dla dobra ich wszystkich. Każde ich działanie obliczone jest tylko i wyłącznie dla ICH korzyści, ile oni na tym zarobią , ile zyskają na słupkach poparcia. Jak ulał pasuje do nich to znane - Teraz K.... MY.