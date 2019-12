"Ustawa kagańcowa" w ekspresowym trybie trafiła do komisji. To efekt nieobecności posłów opozycji

robson15 godzinę temu Oceniono 16 razy 6

Duża część winy że tak się stało jest po stronie nierobów z opozycji, którzy nie znaleźli czasu by zjawić się w pracy.

Panie Poncyliusz mam w nosie pana przeprosiny i obietnice ze będzie się pan w przyszłości lepiej przykładał do swoich obowiązków. To dzięki panu i kilkunastu innym posłom, pisowska sekta przepchnie w tym tygodniu tą haniebną, bolszewicką ustawę przez Sejm.

Może zabrzmi to patetycznie ale nie jesteście godni dalej pełnić funkcji posła RP.