Tomasz Grodzki odpowiada na kolejne oskarżenia. "Będę dochodził swoich praw w każdy dopuszczalny sposób"

Tyle lat koleś rzekomo brał jakieś łapówki od czterech lat PiS u władzy a śledztwo od grudnia. Tusk miał być aresztowany osądzony w 2015 co miało być tylko formalnością. No i pewien Tupolew w sześć miesięcy od 2015 roku miał być w Polsce co miało być również formalnością.