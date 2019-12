Posłowie opozycji nieobecni na głosowaniu. Prof. Dudek: PiS pokazał, że ma paramilitarną strukturę

fafik.laciaty 2 godziny temu Oceniono 17 razy 15

Niech mi ktoś kuźwa powie jedno - do jakiego boga modli się Kaczyński, że ma taką opozycję? Nie wiem no... Przecież to jest nierealne, żeby mieć takich bałwanów za przeciwników. Jakie on ma chody tam na górze?? K#rwa no - najważniejsze chyba głosowanie tej kadencji a ci siedzą w domu, bo ten uważa, że bez sensu, tamten dziecko niańczy, jeszcze inny myślał, że to później będzie...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! K*rwa no - Kaczyński by miał chyba większy problem ograć w szachy niepełnosprawnego umysłowo w stopniu znacznym, niż sobie poradzić z tą "totalną opozycją".