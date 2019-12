Borys Budka: kary finansowe dla nieobecnych podczas głosowania w Sejmie. Lewica zbiera wyjaśnienia

eclipse97 godzinę temu Oceniono 32 razy 28

Panie Rozenek, takie tlumaczenie moze sobie pan wcisnac w 4 litery.

To byl dzien pracy posla, ta ktory otrzymuje pan pensjevod narodu. I ten dziennliczy sie od 8°° godz.

Myslenie ze glosowanie bedzie pozniej , jest sku...s...em . Zas...ym obowiazkiem posla jest bycie w pracy. To sie tyczy wszystkich poslow, co by bylo gdyby hydraulik zadzwonil do szefa i powiedzial ,myslalem ze dzis zaczynamyno 11:30godz. Wylecia by na zbity pysk.

Z powazaniem panski pracodawca.