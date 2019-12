O. Ludwik Wiśniewski: Sejm stał się rozsadnikiem nieprawości

krzych.korab godzinę temu Oceniono 11 razy 11

Stare polskie przysłowie mówi;

"za pieniądze ksiądz się modli, za pieniądze lud się podli"

Ma dominikanin świętą rację. Biskupi uczą naród zła. Dla kasy Panie dla Kasy. Lud po nich to przejmuje i sprzedaje się w niewolę.

Już syn wojewody poznańskiego Jan Ostroróg urodził się 1436 roku. W przyszłości przejąć miał po ojcu godność, a we wszelkich swych wystąpieniach zawsze używał - obok nazw urzędów i honorów magnackich - tytułu naukowego. Był pierwszym w Polsce świeckim doktorem obojga praw - kanonicznego i cywilnego. Ostroróg był zwolennikiem wzmocnienia państwa i jego całkowitej, absolutnej suwerenności. Rzym - głosi autor - nie ma żadnej zwierzchności nad Polską. Mianować biskupów krajowych może tylko król. Należy natychmiast i raz na zawsze zaprzestać składania jakichkolwiek opłat lub danin papieżowi.

"Rzymski zwierzchnik - woła Ostroróg - zmyśla, twierdząc, że te grosze mają być obrócone na budowę jakiegoś tam kościoła, gdy wiadomą jest rzeczą, że tego rodzaju dochody idą na pożytek osobisty krewnych i powinowatych, na utrzymanie koni, służby, że czegoś brzydkiego nie powiem"

Przytoczony urywek stanowi słabą raczej próbę tonu, jakiego Ostroróg używa w stosunku do głowy kościoła. W traktacie mówi się o bullach papieskich "brednie z czerwonymi pieczęciami"

Zajął się również klerem krajowym, a zwłaszcza jego majątkami. Autor twierdził, że w stosunku do duchowieństwa panuje w Polsce "nienawiść ciągła". Sam uważał ich za darmozjadów, wywierających zły wpływ na pospólstwo, bo wszyscy chcieliby nosić habity i próżnować. Z posiadłości kościelnych należy wydzielić dokładnie tyle, ile potrzeba na skromne utrzymanie kleru, reszta ma iść na ubogich i państwo. "Ojcowie nasi duchowni bardzo zabobonnie zasłaniają się Bogiem, gdy o to chodzi, aby cokolwiek królowi z dochodów swych na potrzeby kraju udzielić"

Nic tych pazernych pasibrzuchów nie obchodzi Państwo, Naród i Jezus Chrystus. Ich bóg to mamona i złoto. Kiedy patrzę na dzisiejszy episkopat. Na tych biskupów pyszniących się złotymi pierścieniami i łańcuchami na których wisi krzyż, to widzę prostaków wywodzących się najczęściej z polskiej wsi. Ubrani w jedwabie, przystrojeni jak panny młode na wydaniu. Pewni swojej władzy mylą moją ojczyzną z oborą w zagrodzie swych rodziców. Zamiast wieść życie służące ich Bogu, pokochali mamonę i władzę. Puszą się pod tymi swoimi czapami i pastorałami, i kroczą dumnie ku zagładzie. W jednym szeregu z nimi kroczą posłowie, rząd i prezydent. całe to towarzystwo nie ma żadnej idei.

Kościół katolicki w Polsce wyrósł jako huba na drzewie i żywi się po dziś dzień sokami swego żywiciela.Najpierw swoją zachłannością i pazernością na dobra doczesne biskupi, zniszczyli Rzeczpospolitą. Potem stworzyli mit polaka-katolika. Stworzyli go aby utrzymać swoją pozycję na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej. Stworzyli go w obronie interesów własnych i Watykanu, w spotkaniu z prawosławiem czy protestantyzmem. Interes narodu jak zawsze stał na ostatnim miejscu.