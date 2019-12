Opozycja przegrała ważne głosowania ws. sądów. Mogliby wygrać, gdyby przyszli

Przed południem w Sejmie odbyło się głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o pierwsze czytanie projektu ustawy dyscyplinującej sędziów. Opozycja głosowanie to jednak przegrała.

REKLAMA

Za rozszerzeniem porządku obrad było 201 posłów z PiS, przeciw głosowało 193 osoby z opozycji (KO, Lewicy, PSL-Kukiz'15, Konfederacji i jeden poseł niezależny). Na sali nie stawiło się aż 11 posłów KO, 12 z Lewicy, 7 z PSL-Kukiz i 2 z Konfederacji. Oznacza to, że gdyby (przy 34 nieobecnych osobach z PiS) więcej posłów opozycji przyszło głosować, wygraliby.

Opozycja domagała się też, by, wbrew planom, debata nie miała formy pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i ograniczonej liczby pytań, które będą mogli zadawać posłowie.

- Jedna z najważniejszych ustaw o ustroju sądów ma być w Sejmie procedowana z limitem pytań. Pan marszałek Terlecki sobie życzy, żeby cała debata trwała pięć minut, a my chcemy, żeby cała debata trwała dłużej niż 5 minut - mówił w Sejmie poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras.

Zobacz także: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski o ustawie o sądach. "Protesty są na rękę Prawu i Sprawiedliwości"

Sejm. Głosowanie przegrane przez opozycję

Za tym, by były to jednak pięciominutowe oświadczenia, zagłosowało 204 posłów - 203 parlamentarzystów klubu PiS i jeden poseł Konfederacji. Oznacza to, że teoretycznie istniała szansa dla opozycji, by w tym głosowaniu "pokonać" PiS.

Wyniki głosowania sejm.gov.pl

Przeciwko tej propozycji zagłosowało 195 posłów opozycji. I znów: wystarczyłoby, żeby głos oddało jeszcze dziesięciu. Tymczasem w głosowaniu nie wzięło udziału dziesięciu parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, ośmiu Lewicy i dziewięciu klubu PSL-Kukiz'15.

Pod koniec ubiegłego tygodnia grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Przewiduje on między innymi kary za podważanie statusu sędziów. Z projektu wynika również, że sędziowie, którzy będą podważali decyzje podjęte przez KRS i prezydenta, będą mogli być ukarani odsunięciem od sprawowanej funkcji, przeniesieniem, bądź grzywną.

"Na wniosek rzecznika dyscyplinarnego nieobecni na porannych głosowaniach posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej zostali ukarani przez Kolegium Klubu najwyższą karą finansową" - poinformował szef klubu KO Borys Budka. Podobne kary dla swoich posłów przewidziała Lewica.