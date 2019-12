Skazany za dziecięcą pornografię Piotr Tymochowicz wraz z posłem Konfederacji uczą m.in. etyki i "algebry wizerunku"

bazbaz73 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Co by o Tymochowiczu nie mówić specjalistą od wizerunku jest. To on Leppera - buraczanego chłopa w walonkach bijącego komornika wsadził w drogi garnitur, nauczył gestykulacji i przemawiania. Gdy porównacie wizerunek Leppera z początków jego przygody z Samoobroną jako oddolnym ruchem wkur... rolników do czasu gdy był wicepremierem to każdy nieślepy musi dostrzec zmianę. Same pieniądze tego by nie dały.

A, że to szuja, która za pieniądze będzie się łasiła każdemu to już inna kwestia.