Jarosław Kaczyński złożył oświadczenie majątkowe. Prezes PiS ma kredyt i 1/3 domu

siwywaldi godzinę temu Oceniono 10 razy 10

Prezes ma pokaźną emeryturę plus pensję posła, lub szefa partii (stawiam na to drugie bo więcej :-)) o raz praktycznie DARMOWY wikt, opierunek wraz z całodobowa ochroną. I w zasadzie tak jest od co najmniej 30 lat....



Więc patrząc na ten jego w sumie skromny majątek, po raz kolejny pytam: CO ŻRE na co dzień kot Prezesa? Czyżby żarł kilogramami astrachański kawior w pierwszym gatunku?