Donald Tusk o rządach PiS. "Jeżeli będziemy szli tropem Kaczyńskiego, nikt nie będzie po nas płakał"

krynolinka 18 minut temu Oceniono 9 razy 3

Samo życie. Z rozpuszczonym bachorem inne dzieciaki nie chcą się bawić. Wali łopatką po nogach, sypie piaskiem po oczach i nie używa chusteczki. No to wypad z placu zabaw. Szkoda tylko, że wszystkich nas wykopią. Nawet gdy się bachora w końcu spacyfikuje to i tak zostaniemy samotni pod ogrodzeniem zaglądając przez szparki jakie to fajne zabawki za tym unijnym płotem są dla nas niedostępne.