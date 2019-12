PE przyjął rezolucję ws. "stref wolnych od LGBT". "Przekaz jest jasny: nie ma miejsca na segregację"

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają Komisję Europejską do potępienia wszelkich publicznych aktów dyskryminacji osób LGBT+, w szczególności rozwoju tak zwanych "stref wolnych od LGBT" w Polsce. Rezolucję przyjęto 463 głosami do 107, przy 105 wstrzymujących się.

Imienne wyniki głosowania nie były dostępne tuż po jego zakończeniu. Przeciwko lub wstrzymując się głosowali prawdopodobnie reprezentanci grupy, w której zasiada PiS - Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ci mają jednak tylko 62 eurodeputowanych. Można się domyślać, że rezolucji nie poparła też część chadeków lub członkowie frakcji Tożsamość i Demokracja, w której zasiadają partie nacjonalistyczne i eurosceptyczne.

"Polskie samorządy, które przyjęły uchwały o strefach wolnych od LGBT+ będą musiały się zatem liczyć z ryzykiem utraty dotacji unijnych. Przekaz jest jasny: w Europie nie ma miejsca na segregację społeczeństwa" - skomentował Robert Biedroń.

Monitorowanie funduszy unijnych w dyskryminujących samorządach

Posłowie szczególnie potępili tak zwane "strefy wolne od LGBT" tworzone od początku 2019 roku przez dziesiątki gmin, powiatów, regionów w południowo-wschodniej części kraju. W niewiążących uchwałach wzywa się samorządy lokalne do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz tolerancji wobec osób LGBT+ oraz do unikania udzielania pomocy finansowej organizacjom pozarządowym działającym na rzecz równouprawnienia. Parlament Europejski wzywa władze polskie do potępienia tych aktów i odwołania wszystkich rezolucji atakujących prawa osób LGBT+.

Ponadto posłowie do PE wzywają Komisję Europejską do monitorowania sposobu wykorzystania wszystkich funduszy UE, do przypominania zainteresowanym stronom o zasadzie niedyskryminacji oraz, że fundusze te nie mogą być wykorzystywane do celów dyskryminacyjnych.

Jak informowaliśmy, samorządy, które przyjęły uchwały "anty-LGBT" realizują projekty edukacyjne z dofinansowaniem unijnym o wartości około 425 mln zł. A to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Czekająca od 11 lat dyrektywa ws. niedyskryminacji

Parlament ubolewa również nad atakami władz publicznych niektórych państw członkowskich na osoby LGBT+, wymierzonymi w instytucje edukacyjne i szkoły. Posłowie przypominają, że szkoły powinny być miejscami, które wzmacniają i chronią podstawowe prawa wszystkich dzieci. Wzywają Komisję i państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań w celu położenia kresu dyskryminacji, która może prowadzić do zastraszania, wykorzystywania lub izolowania osób LGBT+ w szkołach.

Wreszcie, posłowie podkreślają, że chociaż w większości państw członkowskich istnieją środki prawne przeciwko dyskryminacji, nie są one w wystarczającym stopniu wdrażane, co sprawia, że osoby LGBT+ są narażone na przestępstwa z nienawiści, mowę nienawiści oraz dyskryminację. Przypominają, że dyrektywa UE w sprawie niedyskryminacji, blokowana przez ministrów UE od 11 lat, pomogłaby wypełnić lukę w ochronie.